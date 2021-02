La culture de la prestigieuse, et rare, truffe blanche est désormais possible

Une première mondiale. Des chercheurs français ont réussi à cultiver la truffe la plus rare dans le monde et la plus chère : la truffe blanche d'Italie, récoltée jusqu'ici uniquement à l'état sauvage. Depuis plusieurs années, l'Inrae (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement), associé aux pépinières Robin (Hautes-Alpes), tentaient de contrôler le développement et la production de ce produit rare dans plusieurs plantations. Les premières récoltes ont eu lieu en 2019 et 2020 et les résultats scientifiques de ces travaux ont été publiés mardi dans la revue scientifique Mycorrhiza.

Les précieux champignons, sept au total, ont été récoltés ces deux dernières années dans une plantation du sud-ouest de la France, dans laquelle avaient été plantés des arbres mycorhizés (porteurs sur leurs racines du mycélium du champignon) à Tuber magnatum.

Cette truffe blanche constitue l'espèce la plus recherchée. Elle se vend entre 1.500 et 5.000 euros le kilo, soit cinq fois plus que la truffe noire. Les prix peuvent même atteindre 50.000 euros le kilo aux enchères, pour les plus belles pièces. Jusqu'à présent, la production française de truffes se limitait à deux variétés principales : la truffe noire, essentiellement produite en plantation, et la truffe de Bourgogne.

Un accouplement délicat entre arbre et truffe

Les chercheurs français ont donc "doublé" les Italiens qui tentent d'en cultiver depuis les années 1960, sans succès. Il faut dire que l'accouplement de l'arbre et de la truffe est tout ce qu'il y a de plus délicat. "La difficulté, c'est d'associer l'arbre avec la truffe. Lorsqu'on met dans un vase un jeune arbre avec des truffes, il faut que le champignon s'associe avec les racines. C'est relativement facile pour la truffe noire, plus compliqué pour la truffe blanche", explique Claude Murat, ingénieur spécialiste des truffes, directeur de recherche à l'Inrae. "Il faut que la truffe s'accouple puisque ce qu'on mange, c'est issue de la reproduction sexuée du champignon. C'est le 'fruit' du champignon."

Une culture de la truffe blanche en plantation signifie désormais que ce produit sera plus facilement accessible en France, à des prix probablement plus raisonnables dans les prochaines années. C'est aussi un débouché agricole intéressant. En effet, cette culture est agroécologique : elle ne demande pas de pesticides et favorise la biodiversité.