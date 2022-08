«Les lacs du Jura sont pris d'assaut», cet été les Français plébiscitent d'autres destinations

Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, était l'invité de Sophie Tusseau ce samedi dans Europe matin week-end. Il a notamment évoqué les destinations choisies par les Français cet été pour leurs vacances. Selon lui, certaines d'entre elles ont connu un succès insoupçonné.

Alors que l'on imagine traditionnellement les Français se ruer vers la Côte d'Azur pour profiter d'un ensoleillement généreux, l'été 2022 a bousculé quelques habitudes. Au micro d'Europe 1, Laurent Duc donne quelques explications : "Il y a eu une modification des comportements du fait de l'augmentation des transports et de l'essence", observe-t-il. Conséquence directe : "les gens sont allés moins loin".

"Les gens fuient les grandes villes"

Une réalité qui a profité à certaines régions, rarement désertées en été, mais qui connaissent généralement un moindre engouement, en comparaison avec le pourtour méditerranéen. Laurent Duc cite par exemple la "Baie de Somme" située à moins de 200 km de Paris et labellisée "Grand Site de France".

A contrario, les grandes villes ne font pas recette jusqu'à présent. Les fortes chaleurs, qui se sont abattues sur le territoire cet été, desservent généralement les grands espaces urbains où la quête de fraîcheur est souvent plus difficile. "Les gens fuient les grandes villes", affirme même Laurent Duc.

Certains territoires ruraux, d'ordinaire boudés, attirent donc davantage de vacanciers comme "la Creuse et le Jura". Concernant ce dernier département, Laurent Duc affirme même que ses lacs sont "pris d'assaut". "D'abord, il y a de l'eau, elle est douce, il fait très beau et plus beau que d'habitude, donc les gens ont visité ces régions". Et le professionnel de l'hôtellerie de s'en réjouir : "c'est très bien car on avait tendance à limiter la France à quelques grandes destinations alors qu'on voit que tout le pays peut profiter de cette embellie estivale".