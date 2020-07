Phoques, oiseaux migrateurs et trains à vapeur : nos idées de visites en Baie de Somme

Ce mardi, Europe 1 vous emmène dans la Baie de Somme. Située sur le littoral de la Picardie, elle s'étend sur 70 km et est connue pour sa riche biodiversité, et notamment ses très nombreux oiseaux. À un peu plus de deux heures de route de Paris ou de Lille, la Baie de Somme est une belle option pour couper quelques jours, mais aussi pour de plus longues vacances. Mais que faire dans la région ? Dans l'émission Et si on partait, mardi sur Europe 1, notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet, auteur pour le guide Lonely Planet, vous propose un petit itinéraire sur mesure.

Une balade en kayak de mer pour voir les phoques

Le kayak de mer est un mode de déplacement doux, respectueux de l'environnement, et permet d'approcher une colonie de phoques veaux-marins dans leur habitat naturel, sans risquer de les déranger. J'ai embarqué avec un moniteur naturaliste, on a pagayé environ une heure jusqu'à des bancs de sable où les phoques se prélassent.

La marée était montante, ce qui m'a permis de les observer une vingtaine de minutes sans jumelles, puis le banc de sable a été recouvert par les flots. Les phoques ont dû abréger leur sieste, et se sont immergés pour chasser les mulets. Je voyais leurs têtes à quelques mètres de l'embarcation, et leurs museaux pointus qui sort de l'eau, pour guetter ce qu'il se passe, c'était vraiment magique. Pour le retour à terre, lors de la marée montante, il suffit de se laisser dériver tranquillement, sans avoir à fournir le moindre effort.

Découvrir le parc ornithologique du Marquenterre

La Baie de Somme, ce n'est pas qu'une histoire de phoques. C'est aussi, et surtout, un paradis ornithologique. De nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs viennent se ressourcer dans ce qui est pour elles, un véritable garde-manger géant. C'est d'ailleurs la Baie de Somme qui a inspiré Jacques Perrin pour son film Le peuple migrateur.

Curieux ou passionnés pourront se rendre au parc ornithologique du Marquenterre, sur la côte nord de la baie. J'ai adoré cet endroit que j'ai découvert avec un guide ornithologue de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Celui-ci m'a emmené sur un parcours pédestre, vers un poste de guet. Là, des dizaines d'espèces s'ébattaient en toute liberté au milieu des dunes, des pinèdes, des prairies et des étangs. J'étais avec un passionné qui aide à identifier les espèces et expliquer leur mode de vie, la forme de leur bec...

Traverser la baie à pied, et rentrer en train à vapeur

Pour se sentir seul au monde, rien de tel que de traverser la baie à pied. De Saint-Valéry-sur-Somme, au sud, au Crotoy, sur la côte nord. Accessible à tous, ce parcours de 5 km est un moment d'émerveillement. Mais dans cet univers en perpétuel mouvement, il est impératif d'être accompagné d'un guide naturaliste expérimenté qui vous fera découvrir les richesses naturelles de l'estuaire et les activités traditionnelles. Bancs de sable, chenaux, vasières, prés salés, mares... Le dépaysement est total. Et ultime bonus charme : on revient ensuite à Saint-Valéry par un petit-train à vapeur.