La collecte nationale des banques alimentaires "est bien partie"

REPORTAGE

Des raviolis, du thon, des pâtes, des céréales, des haricots, du riz, du chocolat... Le réseau des banques alimentaires a lancé vendredi la collecte nationale du dernier week-end de novembre, cruciale pour reconstituer les stocks amputés par la hausse de la demande d'aide alimentaire due à la crise du coronavirus.

Sans compter que le choc économique a plongé un million de Français supplémentaires dans la pauvreté, selon certaines associations. Mais au supermarché parisien dans lequel s'est rendu Europe 1, les dons vont bon train. "Ça démarre très bien, on est à plus de 50% par rapport à l'an dernier", confirme Vincent, gilet rouge des bénévoles sur le dos.

"Cette année ça a une résonance particulière"

"Le vendredi est un grand jour pour la collecte alimentaire, et on est bien parti." S'il est pour l'heure impossible de savoir si la générosité observée dans ce supermarché est une tendance nationale, les donateurs semblent eux avoir pris conscience de la situation. "Je vais donner un petit peu plus, cette année ça a une résonance particulière", estime Aurélie. "On sait que la pauvreté explose et on voit bien que dans les associations, il y a de plus en plus de bénéficiaires."

Alors en attendant les comptes lundi matin, la directrice générale du réseau des banques alimentaires, Laurence Champier, n'a qu'un seul message à faire passer : "Donnez ! La solidarité, c'est ce qui doit rester de cette crise. Il faut tous se mobiliser pour venir en aide aux plus précaires."

Objectif : 24 millions de repas

La traditionnelle collecte des banques alimentaires, qui se tient cette année du 27 au 29 novembre, permet à l'association de recueillir 24 millions de repas, soit 11% des stocks de l'association. Le reste provient des dons des grandes surfaces, de l'industrie agroalimentaire et des fonds étatiques et européens. Selon les premiers chiffres d'une étude de l'association, "34% des bénéficiaires le sont depuis moins de 6 mois".

Pour affronter cette hausse, l'association espère même dépasser ce seuil des 24 millions de repas.