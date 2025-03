La célèbre entreprise vinicole Nicolas annonce une baisse du prix de ses bouteilles, sous fond de guerre commerciale

Bonne nouvelle pour les appréciateurs de vin : Nicolas annonce une baisse du prix de ses bouteilles, pour faire face à une baisse de fréquentation de ses boutiques, et des changements d'habitude de consommation des Français, en particulier des plus jeunes. L'entreprise souffre aussi d'une mauvaise image, qui la catégorise comme trop chère face à la grande distribution.

Toute la filière viticole est en souffrance depuis plusieurs mois en cause une baisse de la consommation de vin et une chute du pouvoir d'achat, explique Jean-Marie Cardebat, professeur d'économie spécialisé dans le vin.

Des jeunes générations moins portées sur l'alcool

"Tous les détaillants aujourd'hui sont plus ou moins en difficulté. On est clairement dans un creux de conjoncture. La période inflationniste qui a fait beaucoup de mal, un bien non essentiel comme le vin, ce n'est pas la priorité pour le consommateur", a-t-il expliqué.

La filière doit aussi composer avec des jeunes générations moins portées sur la consommation d'alcool et une tendance grandissante aux vins faiblement alcoolisés. Alors pour s'adapter et faire face à la chute de sa fréquentation, Nicolas baisse ses prix car la franchise souffre de son image trop chère face à sa grande distribution.

"C'est difficile en ce moment pour tout le monde, et on est prêt à faire des efforts sur les prix. C'est assez logique, lorsque vous avez une offre donnée et que la demande baisse, et bien le prix doit s'ajuster à la baisse justement", c'est ce que fait Nicolas.

A titre d'exemple, la bouteille de champagne de Veuve Clicquot passera de 56 à 50 euros.