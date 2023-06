«Justice pour Lindsay» : à Vendin-le-Vieil, une marche blanche pour rendre hommage à l'adolescente

Tout le village de Vendin-le-Vieil s'est réuni ce dimanche matin lors d'une marche blanche organisée par la famille de Lindsay, cette collégienne de 13 ans, qui s'est suicidée il y a un peu plus d'un mois après avoir été victime de harcèlement scolaire. La marche blanche s'est clôturée avec un lâché de ballon devant le collège où Lindsay était scolarisée.

"Les enfants ne doivent plus être harcelés à l'école"

Plusieurs centaines de personnes, d'habitants, de proches et de collégiens, étaient réunis pour rendre un nouvel hommage à l'adolescente. Une marche ponctuée par un slogan : "Justice pour Lindsay". En tête de cortège, toute la famille de la jeune fille était présente. "Cette marche, c'est pour Lindsay, pour nos enfants, pour vos enfants. On ne lâchera rien", a insisté François Nastasi, le beau-père de Lindsay, au micro d'Europe 1. "Les enfants ne doivent plus être harcelés à l'école."

Il doit y avoir plus d'initiatives autour de cette problématique, ajoute-t-il. Car à Vendin-le-Vieil, certains collégiens sont toujours moqués, voire menacés. "Ma fille est encore victime de harcèlement et je l'ai déscolarisée de manière à ce qu'elle puisse être dans des conditions saines pour passer son brevet", explique une mère de famille. "L'école a beau renforcer les effectifs, il n'y a rien de mis en place dans l'établissement. Il n'y a aucune sanction de prise, rien. Alors, on va déménager", conclut-elle au micro d'Europe 1.

© Maximilien Carlier / Europe 1

Fuir cette atmosphère pour protéger ses enfants. Car cette marche blanche, c'est aussi pour tous les souffre-douleurs à l'école.