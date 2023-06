Harcèlement scolaire : après le suicide de Lindsay, d'autres élèves victimes ont quitté le collège

Des centaines de personnes sont attendus à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais ce dimanche matin pour une nouvelle arche blanche en hommage à Lindsay, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée après avoir été victime de harcèlement scolaire. Les proches de l'élève ont déposé plusieurs plaintes, contre le directeur du collège, l'académie de Lille, la police et même Facebook. Depuis ce drame, des élèves ont même quitté ce collège.

Déscolarisée après la mort de Lindsay

Comme Flavie, 15 ans. Elle est une ancienne élève de troisième, scolarisée au collège Bracke-Desrousseaux. Depuis la sixième, elle est victime de harcèlement scolaire : "C'était toujours sur mon physique, à quoi je ressemblais. Mon poids, mon visage, mes vêtements… Il n'y avait en fait que des insultes sur la manière dont je m'habille", décrit-elle, lourdement.

Et cela a duré quasiment toute sa scolarité. Alors Olivier, son père, a décidé de la retirer de l'établissement, juste après le suicide de Lindsay. "Cela a été l'élément déclencheur. Le lundi soir quand Flavie est rentrée du collège et qu'elle nous a annoncé la mort de Lindsay, on lui a dit 'demain tu n'y vas plus'", raconte-t-il au micro d'Europe 1. "De toute façon, continuer les études en passant des journées à se faire harceler, à se prendre des trousses dans la figure, à se faire bousculer, on ne peut pas travailler correctement dans ces conditions là", ajoute le père de famille.

"Je préfère garder l'intégrité de ma fille"

Il dénonce l'inaction du collège, pour Lindsay comme pour sa fille, pour lui rien n'a été fait. "Je préfère garder l'intégrité de ma fille et ne plus la scolariser", explique-t-il. Mais il faut continuer à lutter contre le harcèlement scolaire, insiste Olivier qui participera à la marche blanche ce dimanche matin, pour "que la mort de Lindsay n'ait pas servi à rien". Celle-ci débutera à 9 heures et les proches de Lindsay ont appelé les participants à porter des habits bleus et blancs.