Jauge à 30% dans les églises ? L'archevêque de Paris espère "une jauge proportionnée"

INTERVIEW

Trente personnes maximum dans les lieux de culte, bientôt du passé ? La jauge annoncée par le gouvernement lors de la présentation des étapes du confinement a finalement été retoquée par le Conseil d'Etat. Dimanche, le Premier ministre Jean Castex a reçu le président de la Conférence des évêques de France. Le gouvernement a trois jours pour présenter un nouveau protocole sanitaire et devrait recevoir prochainement les représentants des autres religions pour élaborer un nouveau dispositif. Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, plaide pour une "jauge proportionnée" sur Europe 1.

30% d'occupation

"Ce que nous proposons c'est de faire quelque chose de proportionné, comme le Premier ministre l'avait demandé. Dans un premier temps, nous faisons 8 mètres carrés, à partir du 15 décembre on pourra faire 4 mètres carrés par exemple. On suit les protocoles qui s'appliquent partout simplement", souligne-t-il. "Nous ne demandons pas autre chose qu'une jauge proportionnée comme partout." Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques, a défendu l'idée auprès du Premier ministre d'une jauge à hauteur de 30% d'occupation du lieu de culte.

Mgr Michel Aupetit rappelle la proportionnalité des protocoles en vigueur dans les commerces, autorisés à rouvrir ce week-end. Une décision contrastant avec le nombre de 30 personnes maximum imposé par lieux de cultes, peu importe sa taille. "La liberté est une et indivisible, il n'y a pas de raisons qu'elle soit à géométrie variable", assure Monseigneur Michel Aupetit, évoquant la liberté de commerce et de culte. "Le Conseil d'Etat a simplement validé que le droit français fait place au bon sens." Certaines églises n'ont par ailleurs pas attendu la décision du Conseil d'Etat ce week-end pour accueillir plus de fidèles que le nombre autorisé.

Vivre Noël "autrement"

Quant aux célébrations de Noël, perturbées en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l'Eglise catholique se prépare à les vivre différemment. Des projets sont lancés via internet, explique l'archevêque. Lui-même a lancé un concours de poésie autour du sujet de la crèche pour impliquer ses fidèles. "On ne pourra pas vivre Noël comme d'habitude, on essaie de trouver des moyens de l'habiter autrement, de le vivre autrement, peut-être de manière heureuse", assure Mgr Michel Aupetit.