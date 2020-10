"J'ai des mariés en pleurs" : en Bretagne, les annulations de mariage se multiplient

REPORTAGE

Pour de nombreux couples, l'épidémie de coronavirus vient perturber leurs projets de mariage. Dans les 72 départements en alerte Covid, les rassemblements privés sont en effet interdits au delà de 30 personnes. Inimaginable, dans ces conditions, d'organiser la coûteuse et attendue cérémonie. Et les nombreux reports inquiètent les professionnels de l'organisation de mariages, dont l'activité est en berne.

En Bretagne, ce sont des centaines de marches nuptiales qui n’ont pas résonné sous les voutes des églises depuis la mi-mars. Beaucoup de jeunes couples avaient reporté leur cérémonie à l’automne, et c’est à nouveau l’amère déconvenue. "Psychologiquement, c'est très dur. Je n'ai plus de salaire depuis cinq mois", explique à Europe 1 Stéphanie Lemercier, organisatrice de mariages en Ille-et-Vilaine. "J'ai dû annuler vingt mariages. Il y a des couples, ça fait deux ans qu'on prépare leur évènement, et que là on leur annonce que ça ne sera pas possible. J'ai des mariés en pleurs".

"C'est angoissant"

Toute la galaxie du marché de la noce à la tête sous la ligne de flottaison : DJ, photographes, traiteurs , sites de réceptions. "25 mariages par an. J'en ai fait que quatre. C'est une catastrophe. Cela veut dire une perte de 300.000 euros et une trésorerie en berne", déplore Sylvie Durand, qui dirige le Domaine de la Pommeraie à Bruz. Et d'ajouter : "J'ai un mariage au mois de mars et ils viennent d'annuler pour reporter en 2022. Donc si les gens n'arrivent déjà pas à se projeter, c'est compliqué pour nous. C'est angoissant".

Avec 30 invités maximum dans les 72 départements français en alerte Covid, impossible d’imaginer un mariage en grande pompe dans ce contexte.