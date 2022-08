Intempéries en Corse : pourquoi l'épisode orageux a-t-il été si violent ?

DÉCRYPTAGE

C'est un phénomène d'une rare violence qui a frappé la Corse jeudi matin. Des rafales de vent jusqu'à 224 km/h ont été enregistrées, et jeudi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état d'un nouveau bilan de six morts et de 20 blessés dans ces intempéries. L'épisode orageux a été particulièrement intense, mais de courte durée.

Une mer Méditerranée trop chaude pour la saison

C'est le résultat du passage d'un énorme paquet d'orages qui s'est créé dans un environnement très instable, entre l'air plus frais qui a gagné une bonne partie de la France, et de l'air extrêmement chaud qui remontait encore de Méditerranée. Mercredi, il a fait 36 degrés à Ajaccio.

En réalité, ces orages ont survolé une mer exceptionnellement chaude pour la saison, à 28 degrés. Plus l'eau est chaude, plus la vapeur d'eau qui s'en échappe se charge en humidité et agit comme carburant pour les nuages et pour les orages. C'est ce qui explique la violence du phénomène.

"Nous n'avions pas les éléments rationnels" pour émettre une vigilance rouge

L'une des polémiques qui est née ce jeudi matin est l'absence d'une telle prévision par les équipes de Météo France. Les supercalculateurs de l'institut météorologique sont d'énormes ordinateurs qui, plusieurs fois par jour, moulinent des milliards et des milliards d'équations à la minute. Jeudi matin, à 6 heures, lorsque les logiciels ont rendu leur copie, rien ne laissait présager une telle catastrophe, et rien ne justifiait un passage en vigilance orange ou même rouge, explique Philippe Arbogast, chef prévisionniste à Météo France.

"Les vigilances rouges orages sont extrêmement rares. Il aurait fallu typiquement à 6 heures du matin émettre cette vigilance rouge. Le système orageux était plus présent dans les systèmes de réseaux numériques. Nous n'avions pas d'éléments rationnels pour faire ce genre d'alerte", détaille-t-il au micro d'Europe 1. L'orage aurait dû passer en mer, frôler à la limite le littoral corse. C'est seulement en observant l'orage arriver que Météo-France a compris qu'il allait traverser toute l'île, d'où la vigilance tardive à 8h29. Le logiciel a donc été battu, et cela montre que la météo n'est pas une science exacte.