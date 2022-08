Orages en Corse : pourquoi la vigilance orange a été déclenchée tardivement par Météo-France ?

DÉCRYPTAGE

Les violents orages qui frappent la Méditerranée française depuis mardi ont fait trois morts et plusieurs blessés jeudi en Corse où les secours mènent également de nombreuses opérations de sauvetage en mer. Une adolescente de 13 ans et une femme de 72 ans sont décédées jeudi en Corse-du-Sud, touchée au petit matin par des orages brutaux et des rafales allant jusqu'à 224 kilomètres/heure. En Haute-Corse, un Français de 46 ans est mort dans un camping de Calvi. Douze personnes ont été blessées, a indiqué la préfecture de Corse-du-Sud dans un bilan provisoire.

Orages en #Corse du Sud - point à 10h30

Bilan provisoire : 2 personnes décédées - une jeune fille de 13 ans et une femme de 72 ans, 12 blessés dont un en urgence absoluehttps://t.co/tBWVLE0Zjb — Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) August 18, 2022

Cette situation en Corse interroge, car Météo-France a, semble-t-il, déclenché l'alerte extrêmement tard, jeudi matin seulement. Pourquoi l'organisme météorologique a-t-il pris autant de temps ? Tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une erreur de trajectoire dans la prévision. Quatre fois par jour, les supercalculateurs de Météo-France, des immenses ordinateurs, moulinent des milliards d'équations à la seconde et en sortent une carte de prévision pour les prochaines heures.

Depuis mercredi soir, tous les scénarios envisagés par ces ordinateurs voyaient, effectivement, un immense paquet d'orages se créer ce jeudi matin. Mais ces orages très violents étaient censés passer en mer, entre la Corse et le continent.

Les orages ont changé de direction

À 8 heures ce matin, les choses s'emballent puisque quelques chose bouge sur les images radars, qui permettent de suivre en direct les pluies et les impacts de foudre. Les orages présents en mer changent de trajectoire et se dirigent plein ouest, en direction de la côte ouest de la Corse.

Une ligne d'#orages forts particulièrement organisée va aborder l'Ouest #Corse dans les minutes qui viennent. De violentes rafales de vent, un foudroiement intense, et une forte activité pluvieuse donnant lieu à des cumuls conséquents en peu de temps, sont attendus. pic.twitter.com/SR7mRqpjIU — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 18, 2022

C'est à ce moment-là, à 8h04, que Météo France tweete : "Une ligne d'orages forts va aborder l'ouest de la Corse dans les minutes qui viennent." À 8h29, une rafale de vent à 224 km/h est donc relevée à Marignana. La vigilance orange est déclenchée immédiatement, mais c'est trop tard. Conclusion : les machines ont été dépassées par la nature et tout cela montre malheureusement que la météo n'est pas encore une science exacte.