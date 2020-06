INFORMATION EUROPE 1 - Coronavirus : une nouvelle prime exceptionnelle pour le médico-social

INFO EUROPE 1

Fortement mobilisés durant la crise du coronavirus, de nombreux professionnels du médico-social attendaient du gouvernement une reconnaissance pour leur engagement. D'autant que l'exécutif avait déjà annoncé une prime pour les soignants dans les hôpitaux, ainsi que pour les personnels des Ehpad. Il restait néanmoins une incertitude sur les autres métiers du secteur. Mais dans la circulaire qui sera publiée prochainement au Journal officiel, et qu'Europe 1 a pu consulter, cette prime sera bien étendue à l'ensemble des personnels médico-sociaux, y compris ceux du secteur privé.

L'aide sociale à l'enfance et l'aide aux migrants et réfugiés aura droit à la prime

La prime exceptionnelle concernera donc également les établissements sociaux : l'aide sociale à l’enfance, les services de la Protection judiciaire de la jeunesse, les services pour adultes en difficultés sociales (Samu Social, hébergement d’urgence, réinsertion sociale…), les établissements pour demandeurs d’asile et réfugiés. Les personnels des établissements médico-sociaux, comme les services accueillant des personnes âgées ou des adultes et enfants en situation de handicap, seront aussi récompensés.

La circulaire précise aussi les montants de ces coups de pouce, qui sont versés par les départements, dont dépendent tous ces services. Dans les 40 départements les plus touchés par l’épidémie, la prime s’élèvera à 1.500 euros pour les établissement médico-sociaux et 1.000 euros pour le social. Dans les autres territoires plus épargnés, elle sera de 1.000 euros pour tout le monde. Dans le détail, ces primes concerneront tous les professionnels effectivement présents du 1er mars au 30 avril (y compris ceux en télétravail) et ne seront ni imposables ni soumis à prélèvements sociaux.