INFO EUROPE 1 - Harcèlement scolaire : les trois collégiens de Hyères jugés en décembre pour des faits de violence

C’est une nouvelle affaire de harcèlement scolaire. Selon les informations d’Europe 1, trois collégiens d’un établissement scolaire de Hyères dans le Var ont été déférés mercredi devant le parquet de Toulon. Ils sont soupçonnés d’avoir commis des faits de violences aggravées sur un de leurs camarades. L’un des trois adolescents est également poursuivi pour des faits de violences commises dans un moyen de transport collectif.

Une autre enquête ouverte

Interpellés par la police, ils ont dans un premier temps été placés en garde-à-vue. Auditionnés par les enquêteurs, tous ont reconnu les faits. Confirmant l’information, le procureur de Toulon a précisé avoir saisi le juge des enfants et réclamé une mesure éducative le plus rapidement possible. Un suivi de protection judiciaire et une interdiction d’entrer en contact avec la victime a également été demandée par le parquet. Cette dernière s’est vu prescrire deux jours d’incapacité de travail.

Toujours selon les informations d’Europe 1, une enquête judiciaire incidente concernant les réseaux sociaux des agresseurs a été ouverte. Les trois collégiens auraient un groupe Snapchat sur lequel ils diffuseraient des vidéos de violentes agressions. Tous ont été convoqués à une audience de culpabilité qui se tiendra le 14 décembre prochain.