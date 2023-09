Harcèlement scolaire : les enjeux de la rencontre entre Gabriel Attal et les recteurs d'académie

"Outrés". C'est le sentiment qui s'est emparé des parents du jeune Nicolas, 15 ans, à la lecture du courrier qui leur a été transmis en provenance du rectorat de Versailles. Alors que ces derniers souhaitaient dénoncer le harcèlement scolaire que subissait leur fils au collège, l'entité administrative s'est fendue d'une missive aux allures de missile, qualifiant d'"inacceptable" les propos des parents qui remettaient en cause l'attitude du personnel enseignant et rappelant les risques pénaux d'une dénonciation calomnieuse et n'hésitant pas à parler d'un "supposé harcèlement". Quelques semaines plus tard, l'adolescent mettait fin à ses jours par pendaison.

Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, n'a pas tardé à réagir. Après avoir évoqué un "courrier de la honte", il réunit, en urgence ce lundi après-midi, les 18 recteurs d'académie par visioconférence. Il leur sera demandé de fouiller dans tous les courriers échangés avec les parents d'élèves et les chefs d'établissement afin de vérifier si des cas de harcèlement scolaire ont été mentionnés. Le cas échéant, le ministre demandera un suivi de très près de la situation pour qu'aucune de ces situations ne passe sous les radars et que les familles se sentent accompagnées.

Des nombreuses questions sans réponse

Les modalités de cet audit seront précisées ce lundi après-midi. Dans l'entourage de Gabriel Attal, on évoque un changement de culture à insuffler dans l'administration pour remettre de l'humain. Mais de nombreuses questions se posent : les rectorats disposent-ils d'effectifs suffisamment pléthoriques pour effectuer un tel travail de fourmi dans les grandes académies ? Quelles actions les recteurs peuvent-ils engager pour mettre un terme à ces situations ? Certains n'ont pas nécessairement d'appréciation très locale de ce qui se déroule.

Ultime interrogation : comment les rectorats peuvent-ils aider un chef d'établissement à prendre des sanctions adaptées ou juger si celles-ci ne sont pas assez fortes ? Toutes ces questions seront débattues ce lundi à partir de 16h15. Quoi qu'il en soit, les équipes académiques attendent des règles claires pour se mettre au travail.