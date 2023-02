Inflation : ces entreprises qui passent à la semaine de 4 jours pour économiser de l’énergie

Si la semaine de quatre jours va être testée par le gouvernement en Picardie pour tout autre chose, la mesure donne des idées dans le privé. À l'Atelier Panel, la semaine de quatre jours - au lieu de cinq jours traditionnellement - est en vigueur depuis trois mois. La cause ? La facture d'électricité. En fermant le vendredi, David Butet, le patron, n'a trouvé que cette solution pour faire des économies d'énergie en entreprise. Electricité et chauffage fonctionneront mécaniquement moins et la facture s'en trouvera, un peu, allégée.

25% d'économies en un trimestre

"Mon contrat gaz / électricité a été multiplié par quatre. Donc je me suis demandé comment agir pour faire des économies rapides. J'ai réuni les salariés, on a réfléchi ensemble et ils m'ont dit que si on enlevait une journée de travail, on pourrait faire des économies d'énergie", détaille le dirigeant.

L'atelier est donc fermé le vendredi : les machines, la lumière et le chauffage fonctionnent un jour de moins par semaine. "On a fait 25% d'économies. 25% c'est énorme ! Je ne pensais pas qu'on atteindrait autant !", constate-t-il, enjoué.

Une vie quotidienne améliorée pour les salariés

Gagnants aussi, les vingt salariés viennent un jour de moins au travail. Jolan, programmeur, y voit plusieurs avantages. "Ça nous permet d'avoir un week-end de trois jours et de nous reposer car les journées, concentrées sur quatre jours, sont plus longues. C'est mieux aussi pour la vie quotidienne, pour placer les rendez-vous médicaux par exemple", décrit-il.

"Et puis aussi, en venant un jour de moins en voiture, je fais des économies de gazole. Avant je faisais 1,5 plein par mois, maintenant c'est plutôt un seul plein. Donc j'économise 40 euros environ", ajoute Jolan. Tout le monde s'y retrouve donc. Y compris la société, qui n'a rien perdu ni en productivité ni en chiffre d'affaires.