Inflation : au marché de Noël de Strasbourg, le vin chaud n'échappe pas à la hausse des prix

L'électricité, le gaz, les pâtes... Tout augmente cette année sur les marchés de Noël en raison de l'inflation, y compris le traditionnel vin chaud. À Strasbourg, celui-ci atteint parfois les six euros. Toutefois, il est difficile de résister à l'appel du vin chaud dont l'odeur envahit les places et ruelles de la capitale alsacienne. "J'ai du rouge, du blanc, du rouge à la framboise...", énumère cette commerçante auprès d'Europe 1. De quoi faire saliver les clients.

"C'est vrai que le vin chaud fait partie de l'ambiance du marché de Noël, de se faire un petit plaisir", remarque Sébastien, un verre encore fumant à la main, et pour qui ce produit est un incontournable.

Les tarifs ont augmenté de 20%

Ce petit plaisir a coûté à ce client 50 centimes d'euro de plus que l'année dernière : trois euros le verre de 20 cl, contre 2,50 euros en décembre 2021. "De toute façon, à l'heure actuelle, c'est compliqué, tout a augmenté", convient-il. "Après, c'est une fois de temps en temps. Trois euros un verre de vin chaud, ce n'est pas excessif non plus", affirme Sébastien.

Ce prix est surtout dicté par l'inflation, selon Karine. Elle tient un stand depuis 30 ans sur le marché de Noël, et chez cette commerçante, les tarifs ont grimpé de 20%. "Nos vins ont augmenté parce qu'effectivement, on les achète beaucoup plus chers", explique-t-elle au micro d'Europe 1. Les prix vont "de trois euros le petit rouge ou le petit pomme à six euros le grand blanc, parce qu'il est local et de meilleure qualité. Ça se ressent", détaille Karine.

Le grand blanc, c'est d'ailleurs celui que les clients achètent le moins. La plupart préfèrent opter pour le petit verre à trois euros.