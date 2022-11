Marché de Noël de Strasbourg : après deux années de Covid, les commerçants rouvrent leurs cabanes

Coup d'envoi du marché de Noël de Strasbourg. Depuis 450 ans, les visiteurs sont portés par la magie des fêtes au cœur de l'Alsace. Et ce vendredi, les cabanons rouvrent leurs portes. Après deux années rendues difficiles en raison du coronavirus, les commerçants sont heureux de reprendre leur activité. En tout, 300 cabanons vont joncher les ruelles de Strasbourg. Bretzels, crêpes, vin chaud... Sassi est confiant. "On a hâte d'ouvrir. J'espère pas me tromper, mais je le sens très bien. C'est la première année ou pour l'instant, on ouvre dans un esprit de marché de Noël classique. Pas de restrictions, le seul bémol qu'on a un petit peu, c'est les horaires."

Pour affronter le froid, les commerçants s'organisent

Et d'ailleurs, les horaires ont été raccourcis cette année pour faire des économies d'énergie : ainsi, le marché fermera tous les soirs à 20 heures, y compris les week-ends. Et pour la première fois, les radiateurs sont interdits dans les petits chalets.

Jacques, vendeur de vêtements en laine pour enfants, comprend cette décision. "On se couvre un peu plus, on met des semelles chaudes, on boit du vin chaud, comme dit mon collègue éventuellement, et ça se passera très bien. En plus, on a fait des économies au niveau des sports. On a des spots LED qui consomment moins. Tout le monde y a mis un peu du sien." La ville aussi va réduire ses décorations lumineuses de 20%. Mais le grand sapin place Kléber, majestueux de ses 30 mètres de haut, s'illuminera vendredi soir à 19 heures, donnant ainsi le coup d'envoi de cette édition 2022.