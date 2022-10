Ni champagne, ni tartiflette au marché de Noël de Strasbourg cet hiver

Pas de champagne mais du crémant, des hot-dogs et des croix avec Jésus-Christ acceptés "sous réserves", ou encore les casquettes et le pop-corn bannis des étals des chalets : la liste des plus de 350 aliments et articles autorisés au marché de Noël a été mise à jour par la "commission consultative de sélection" du marché de Noël de Strasbourg.

Mettre en avant le savoir-faire alsacien

"La mise en avant du savoir-faire et de l'authenticité sont primordiaux", défend Guillaume Libsig, adjoint (SE) en charge de la vie associative, qui siège au sein de cette commission. Selon lui, la liste donne sa "crédibilité à l'événement".

Les produits interdits : La tartiflette remplacée par la munstiflette

Le champagne remplacé par le crémant d'Alsace

La raclette, les pop-corn, le poulet grillé et les donuts de Noël

Les hot-dogs, paninis, samoussas, loukoum, beignets, produits italiens "sous réserve"

Les parapluies, serre-têtes, casquettes, bottes de Noël, ponchos

Les crucifix, cendriers, décapsuleurs, cartes postales, calendriers, dentifrices, tapis de souris, planchettes de table "sous réserve"

Non au "supermarché à ciel ouvert"

La "Capitale de Noël doit rester dans son temps, répondant aux questions posées par la société sur l'écoresponsabilité, la provenance des produits, le bien-être ou les identités", explique encore Guillaume Libsig, qui refuse de voir la ville être "un supermarché à ciel ouvert (...) avec des objets vendus ailleurs le reste de l'année".

"A vouloir tout contrôler pour Noël, la municipalité trébuche sur ses préjugés et son idéologie !", tacle le conseiller municipal d'opposition Alain Fontanel (LREM), candidat malheureux à la mairie en 2020.

Anne-Pernelle Richardot (PS) évoque elle du "wokisme à la con" dans le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace, qui a révélé la liste, quand Pierre Jakubowicz (Horizons) s'étonne "de voir arriver cette liste si tardivement", a un mois et demi de l'ouverture du marché, alors que la plupart des commerçants commandent leur stock en début d'année.

Pour les produits "sous réserves", les organisateurs auront une discussion

Guillaume Libsig assume "afficher la couleur" pour avoir un "débat". Pour les produits autorisés "sous réserves", les organisateurs auront "une discussion avec les exposants pour comprendre d'où vient le produit ? Pourquoi est-ce qu'il est là?", détaille-t-il encore. La liste sera entérinée "début 2023", à l'occasion d'une nouvelle réunion de la commission.

Ainsi, concernant la vente de croix chrétiennes autorisée aussi "sous réserves", "la priorité est d'en avoir qui soient dignes et de bon standing, fabriquées en Europe, et n'arrivant pas dans des conteneurs d'Asie", fait valoir l'adjoint. Jean-Philippe Vetter, conseiller municipal LR, s'est ému dans dans une lettre ouverte à la maire EELV Jeanne Barseghian d'une volonté de "vouloir potentiellement interdire sur le marché de Noël le symbole de la foi chrétienne".

"La liste a été constituée démocratiquement, chaque voix compte", a défendu auprès de l'AFP Eric Bodein, un forain qui a un stand alimentaire et fait partie des 15 personnes siégeant dans la commission consultative de sélection. "Le but est d'avoir des articles de meilleure qualité, il y avait un tri à faire", explique encore le professionnel.