Incendies en Gironde : malgré les feux, les touristes tentent de profiter de leurs vacances

Selon le dernier bilan, 7.400 hectares ont été détruits en Gironde et dans les Landes, et les flammes continuent de progresser sur place. Malgré la proximité avec le plus grand brasier du pays, les touristes tentent de profiter de leurs vacances, notamment dans la commune de Saint-Symphorien, située à seulement six kilomètres de ces feux. Sous un ciel opaque, avec une odeur de fumée, Lucie et ses deux filles démarrent tout juste leurs vacances avec une certaine inquiétude pour les plus jeunes.

"C'est très angoissant pour mes enfants"

"Sur route pour venir, c'était très impressionnant de passer dans les forêts, de sentir l'odeur, de voir tous ces arbres brûlés, et de savoir que ça brûle encore pas très loin. C'est assez angoissant pour mes enfants. Dès qu'elles entendent les pompiers, elles ont peur qu'on soit évacué. Mais bon, on profite de chaque instant", sourit malgré tout la mère de famille.

Profiter des vacances, c'est ce que compte faire Yann. Assis au bord de la piscine du camping, le jeune de seize ans se sent à l'abri des flammes. "On est dans nos vacances, donc on ne se dit pas qu'il y a le feu à côté. Parce que quand on regarde autour de nous, il n'y a pas forcément de choses qui nous le montrent, à part les gros nuages de fumée, l'odeur du brulé. Mais c'est vrai que ça ne nous touche pas forcément", explique-t-il.

Et si les incendies venaient à se propager, pour Clara, venue de Marseille, la décision est prise. "Nous, on a la voiture. Donc oui, c'est sûr que s'il y a tout qui commence à prendre feu, on ne va pas rester ici." Mais les vacanciers n'espèrent qu'une seule chose : pouvoir profiter du soleil girondin le plus longtemps possible. Malgré tout.