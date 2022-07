Incendies en Gironde : «On ne néglige rien», à Saint-Symphorien, les pompiers sur le qui-vive

Après huit jours d'incendies en Gironde, 12.800 hectares ont été brulés sur le secteur de Landiras. Ce mardi, deux nouvelles communes ont été évacuées, Saint-Symphorien et Saint-Léger-de-Balson. Si ce mardi, les conditions météorologiques ont permis d'avoir un peu de répit, les pompiers restent sur le qui-vive, notamment pour surveiller les reprises de feu aux abords des habitations. Europe 1 a suivi une brigade à Saint-Symphorien, où les flammes se sont dangereusement rapprochées du village.

Éviter les reprises de feu

Il n'y a que quelques mètres entre les reprises de feu et les habitations. La mission de ce sapeur-pompier venu de la Manche est simple : sécuriser la zone. "On traite des touts petits départs pour éviter un embrasement généralisé de tout ce qui peut être sec. Ça peut être très fastidieux mais c'est très important pour nous et surtout pour les habitants", explique-t-il.

Dans ce secteur de Saint-Symphorien, une vingtaine de pompiers et plusieurs camions citernes sont déployés, sous la supervision du capitaine. "Du coup, le collègue est en train de procéder au mouillage de toutes les petites reprises, les souches sur le côté, pour éviter que le feu se propage jusqu'aux maisons. On ne néglige rien", rappelle-t-il à son équipe.

Trois habitations détruites depuis le début des incendies

Mais les pompiers peuvent également s'appuyer sur les habitants. "Voir tout ça partir en fumée, c'est une catastrophe, ça tue toute notre végétation, tout notre paysage. Si on peut donner un petit coup de main, ce n'est pas grand-chose. Mais si tout le monde le fait, on peut avancer", explique Thomas, une citerne d'eau chargée à l'arrière de son pick-up.

Selon la préfecture de Gironde, trois habitations ont été détruites depuis le début des incendies.