Incendies en Gironde : ces agriculteurs qui viennent prêter main forte aux pompiers

REPORTAGE

Le long des départementales qui entourent la zone de feu, lances à la main, les pompiers projettent des centaines de litres d'eau sur les flammes qui dévorent les pins. À quelques dizaines de mètres, Pascal, debout sur sa citerne de 8.000 litres, attend le signal. Cet agriculteur des Landes est venu bénévolement ravitailler les camions de pompiers en eau. "On a suivi les camions, et une fois qu'on est là où ça brûle, on se gare sur le côté, sur la route", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"Dès que les camions sont vides, on raccorde leurs tuyaux et on remplit de nouveau les camions pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail", poursuit Pascal. Comme lui, plusieurs agriculteurs de la région sont venus prêter main forte auprès de 1.500 pompiers qui tentent de maîtriser les flammes, alors que plus de 7.500 hectares ont déjà brûlé près de la commune de Hostens en Gironde.

Une solidarité qui fait gagner un temps précieux aux pompiers

Les postes de réapprovisionnement comme celui où se trouve Pascal sont eux-mêmes ravitaillés par des camions-citernes bien plus imposants. Gérard, lui aussi bénévole, transporte 33.000 litres d'eau dans sa citerne. Avec son camion, il peut puiser directement dans les points d'eau. "On l'a vidée complètement, et on a dû aller la recharger dans le lac de Hostens", détaille le bénévole.

"On ne peut pas aller dans les pistes ou les chemins comme ça. On n'a pas de pneus qui résistent à la chaleur, et on peut juste aider à mettre 30.000 litres d'eau à disposition", ajoute Gérard. Cette chaine de solidarité fait gagner un temps précieux aux pompiers sur le front des incendies. Rien que sur le secteur de la commune de Belin-Béliet, 60 agriculteurs et forestiers bénévoles se relaient pour assister les soldats du feu.