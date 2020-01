Les pompiers français envoyés en Australie sont rentrés : "On a été très impressionné"

TÉMOIGNAGE

Cinq pompiers français ont été envoyés début janvier par le ministère de l’Intérieur pour apporter leur aide aux soldats du feu australiens, confrontés depuis septembre à d’immenses incendies qui ont déjà brûlé des millions d’hectares sur le continent et qui ravagent la biodiversité. Tout juste revenu dans l’Hexagone, le colonel Bruno Ulliac, qui dirigeait l’équipe, raconte cette aventure marquante vendredi sur Europe 1.

"On a été très impressionné par le travail de nos collègues australiens et par ces feux qui touchent maintenant pratiquement 20 millions d’hectares du pays, soit un quart de la France", témoigne-t-il. "Nous étions face à des sites de 300 à 500.000 hectares incendiés. Ce sont des choses que nous n’avons jamais connues en France."

"On a été très impressionné par la solidarité de la population"

Pour la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises française, l’objectif du voyage était notamment de comprendre l’organisation et le mode de travail des pompiers australiens. "On était complètement en immersion dans les équipes de gestion australiennes, dans les centres de commandement et les équipes d’évaluation aérienne", raconte le colonel Bruno Ulliac. "On a essayé d’établir avec eux des cartographies des zones à risque et les moyens de prévenir les risques. On a été aussi très impressionné par la solidarité de la population face à cette problématique."