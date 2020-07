L'organiste de la cathédrale de Nantes déplore la perte d'un instrument sans pareil

INTERVIEW

Construit en 1619, fort de ses 5.500 tuyaux, perché sur sa tribune, l’orgue de la cathédrale de Nantes a été très abîmé par l’incendie qui a ravagé l’édifice, samedi matin. Invité d’Europe 1 dimanche, le dernier organiste à s’être mis au clavier de l’instrument, Michel Boursier, a témoigné de sa tristesse et appelé à ce que l’orgue soit reconstruit.

"A l’heure qu’il est je devrais être au clavier pour préparer la messe", soupire Michel Boursier dimanche matin. Il est le dernier à avoir joué sur cet instrument aux "sonorités caractéristiques". Il se remémore un son qui faisait résonner "tout le volume de la cathédrale". "C’est formidable de jouer des sonorités pareilles dans un lieu pareil."

"On a des facteurs d'orgues extrêmement habiles"

Interrogé sur la possibilité de reconstruire l’instrument, l’organiste s’est dit tout à fait favorable à cette idée. "On a des facteurs d’orgue en France et en Europe qui sont extrêmement habiles aujourd’hui et qui sont capables de faire […] des instruments neufs qui s’inspirent des techniques anciennes."

Reste à savoir combien de temps sera nécessaire à la réalisation de ce "projet magnifique". "Cela dépendra du financement", affirme Michel Boursier, poursuivant : "Pour construire un orgue de cette dimension il faut plusieurs années, imaginer un projet." L’Etat s’est d’ores et déjà engagé à participer à la restauration de la cathédrale. La fondation du patrimoine a quant à elle collecté 14.500 euros.