Horaire d’été : un changement qui dérègle le rythme sur lequel se fixe notre cerveau

Cette nuit, on dormira une heure de moins. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'été, à deux heures du matin, il sera en réalité trois heures. Un changement d'heure qui engendre un dérèglement de notre horloge biologique.

Trois à cinq jours pour retrouver le bon rythme

"On a dans le cerveau une petite zone qui s'appelle le noyau supracasmatique, qui permet à notre organisme de tout programmer à l'avance", explique Sylvie Royant Parola, docteur spécialiste en sommeil. "Et dès que vous introduisez un incident qui va rompre cette rythmicité-là, vous allez entraîner des modifications des rythmes".

Des modifications qui peuvent s'apparenter à un décalage horaire, par exemple après un voyage à l'étranger et qui sont d'ailleurs plus prononcées que lors d'un passage à l'heure d'hiver : "On est encore moins en phase avec le rythme qui nous synchronise biologiquement. On est à deux heures de différence de la lumière naturelle alors qu'en hiver, on n'est qu'à une heure de différence".

Selon la spécialiste, il faut trois à cinq jours pour retrouver le bon rythme. Pour rétablir son horloge biologique le plus rapidement, évitez les écrans avant d'aller au lit et couchez-vous dès que les signes de sommeil apparaissent.