Alimentation, sommeil... Comment se préparer pour le passage à l'heure d'été ?

Le passage à l'heure d'été est prévu pour la nuit du samedi 29 au dimanche 30 mars 2025. Les journées se rallongent et ça fait du bien au moral mais si vous ne le préparez pas dès ce lundi, vous risquez de subir ce changement. Les spécialistes recommandent d'adapter l'heure à laquelle on se couche six jours avant idéalement.