Handicap : malgré un record d'élèves scolarisés, de nombreuses difficultés persistent

Si 500.000 élèves handicapés sont aujourd'hui scolarisés en milieu ordinaire, soit trois fois plus qu'il y a vingt ans, des difficultés persistent. Parmi elles, le faible nombre d'accompagnants pour les aider au quotidien et la qualité de formation de ces derniers.

Vingt ans après la loi du 11 février 2005, qui garantit à chaque enfant en situation de handicap une scolarisation en milieu ordinaire, l'Éducation nationale affiche un chiffre record : plus de 500.000 élèves handicapés sont aujourd’hui accueillis en classe, soit trois fois plus qu’il y a vingt ans. Un progrès indéniable… qui cache encore de nombreuses difficultés.

Des accompagnants trop peu nombreux

Sur le terrain, les difficultés persistent, comme dans l’école élémentaire Parmentier, à Paris, où dix enfants en situation de polyhandicap ou déficients visuels partagent la classe avec leurs camarades. Si certains disposent d'un accompagnant pour les aider au quotidien, les AESH, ces derniers sont trop peu nombreux et leur formation n’est pas toujours adaptée.

Une situation qui pèse lourdement sur les enseignants. "J’ai eu une petite fille en situation de handicap à qui on avait attribué une AESH. Elle était assez violente et c’était contre-productif, la petite fille ne voulait plus venir à l’école", témoigne Julie, professeure en grande section de maternelle.

Après un an de démarches, Julie a obtenu un autre accompagnant pour cette petite fille. Mais certains professeurs se retrouvent seuls à gérer ces enfants. "Comme à chaque fois qu'il y a un enfant différent, je suis obligée de me former toute seule. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. J’ai eu une petite formation une fois financée par les parents de la petite fille qui avait un handicap", raconte Dominique, une autre enseignante.

Le gouvernement a récemment annoncé la création de 2.000 postes supplémentaires d’accompagnants à la rentrée prochaine. Mais l'effort risque d’être insuffisant, à l'heure où on ne compte, aujourd’hui en France, qu'environ un accompagnant pour trois élèves en situation de handicap.