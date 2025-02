1.848 atteintes à la laïcité à l'école entre septembre et décembre 2024

L'Éducation nationale a annoncé avoir recensé plus de 1.800 faits d'atteintes à la laïcité à l'école dans la période qui s'étend de septembre à décembre 2024. Des chiffres en net recul par rapport à la même période l'année dernière.

Les atteintes à la laïcité à l'école de septembre à décembre 2024 ont connu, avec 1.848 faits recensés, une nette décrue par rapport à la même période en 2023 marquée par l'interdiction de l'abaya et l'assassinat du professeur Dominique Bernard, selon des chiffres de l'Éducation nationale mercredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le ministère a également publié un bilan du premier trimestre, de septembre à novembre, des signalements d'actes racistes et antisémites, les premiers s'élevant à 496 et les seconds à 477. Ces données sont publiées à la veille de la relance des assises de la lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement.

En 2022 sur la période septembre-décembre, 1.749 faits avaient été enregistrés

L'année scolaire 2023/2024 avait connu une recrudescence des actes racistes et antisémites à l'école, plus de 3.600, après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. 1.670 actes à caractère antisémite (insultes et violences verbales ou physiques, inscriptions antisémites...) et 1.960 actes racistes avaient été signalés sur l'ensemble de l'année scolaire dernière pour les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées, selon des données du ministère.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur le volet atteintes à la laïcité, les 1.848 faits enregistrés entre la rentrée 2024 et les vacances de fin d'année sont à mettre au regard des 3.896 faits recensés sur la même période en 2023 où étaient survenus plusieurs évènements exceptionnels qui ont provoqué une recrudescence des signalements : l'interdiction de l'abaya à la rentrée 2023 puis l'assassinat à Arras du professeur Dominique Bernard par un assaillant jihadiste en octobre.

En 2022 sur la période septembre-décembre, 1.749 faits avaient été enregistrés par les services de l'Éducation nationale. Sur les quatre premiers mois de l'année scolaire 2024/2025, le port de tenues et signes religieux constitue la première des atteintes (315 faits) suivi par les contestations d'enseignement (303) et les provocations verbales (285).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les chiffres de l'Education nationale publiés sans commentaire montrent une recrudescence des signalements en octobre 2024 (702) par rapport aux trois autres mois.