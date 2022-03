Guerre en Ukraine : 250 chasseurs alpins d’Annecy en partance pour la Roumanie

Alors que les Européens et leurs alliés se sont dit prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie, plusieurs troupes françaises sont envoyées en soutien en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine. Sur place, juste avant d'embarquer avec leur paquetage, les 250 chasseurs alpins sont alignés dans la cour de la caserne pour recevoir les dernières consignes. "La mission va être exigeante, qui va demander de vous de l'intelligence de situation, de l'ardeur physique, de l'endurance morale. Je sais que je peux compter sur vous. Soyez fiers !", peut-on attendre dans les rangs de soldat.

De l'assistance aux populations, mais "pour l'instant, pas de combat"

Dès ce mardi, les soldats français seront positionnés en Roumanie, à 200 km de la frontière ukrainienne, sous commandement de l'OTAN. Les contours de la mission restent cependant à définir. "On s'est préparé à toutes les possibilités. On va dire, dans le bas du spectre, assistance aux populations, explique le Colonel Vincent Minguet. Mais pour l'instant, pas de combat. On n'est pas directement impliqué. Mais on est pleinement concerné par ce qui se passe en Ukraine et cette invasion russe complètement illégitime au regard du droit international"

Malgré le manque de précisions de la mission, les soldats sont enthousiastes. "J'avais très envie de partir, je suis très content d'avoir été pris pour partir en Roumanie. C'est un peu le but de l'engagement de tout le monde, je pense, d'aller aider nos alliés, de ne pas laisser certaines choses inacceptables se faire...", confie un jeune caporal de 23 ans.

Les chasseurs alpins d'Annecy rejoindront d'autres militaires venus de Gap et de Brive. Au total, les soldats français stationnés en Roumanie seront au nombre de 550. Un déploiement qui s'est vu accélérer par Emmanuel Macron, lors d'une annonce du chef d'Etat à Bruxelles vendredi. La France avait déjà affirmé sa volonté d'envoyer "plusieurs centaines" de ses soldats en Roumanie dans le cadre d'opérations de l'Otan. Une mission pour le moment, à durée indéterminée.