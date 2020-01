Grèves : rendez-vous du 31 janvier au 12 mars pour se faire rembourser son pass Navigo

Alors qu'une neuvième journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites est prévue le 6 février prochain, il y a une éclaircie dans ce dossier pour les usagers des transports en commun parisiens. C'est même un moment attendu par de nombreux franciliens : le remboursement des pass Navigo du mois de décembre. Un site internet dédié va ouvrir le 31 janvier à 14 heures.

Remboursement jusqu'au 12 mars

Ce remboursement est disponible pour les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires, mais aussi pour les pass "solidarité", seniors et Imagin'R. Ce remboursement devrait concerner quelque trois millions de personnes. Vous aurez dix semaines pour faire votre demande de remboursement, jusqu'au 12 mars, ensuite il sera trop tard. Si vous avez souscrit à un abonnement annuel ou Imagin'R, vous ne serez pas facturé lors de votre prochaine mensualité si vous vous manifestez avant la mi-février. Pour les autres, le remboursement se fait soit par virement, soit par lettre-chèque.

Un seul site valable

Le montant remboursé correspondra à un mois de forfait (typiquement 75,20 euros pour un Navigo mensuel cinq zones) ou une mensualité, "ou une semaine de forfait pour les forfaits semaine (et ce quel que soit le nombre de forfaits semaine achetés)", selon le communiqué. Les tickets t+ et billets origine/destination, les forfaits courts (Mobilis, Navigo jour, Tickets Jeune Week End/Forfait Jeunes Week End, Paris visite), Navigo Liberté+, et le forfait Améthyste ne sont pas concernés.

Alors comment concrètement se faire rembourser ? Il n'y a qu'un seul et unique site qui permet de récupérer l'argent dépensé au mois de décembre dans le sésame violet, mondedommagementnavigo.com. Tous les autres sites sont frauduleux et ont été faits dans le seul but de vous pousser à livrer des informations personnelles, notamment bancaires. Il est donc conseillé de bien vérifier l'adresse du site avant de saisir des données.

[Alerte] Soyez extrêmement prudents, des sites internet frauduleux concernant le dédommagement #Navigo ont été signalés. Nous rappelons qu’une seule plateforme sera mise en place à l’adresse https://t.co/HHg1XZpI1O et qu’elle sera ouverte d’ici fin janvier. pic.twitter.com/Vt6TsbzL49 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) January 15, 2020

Justificatif de paiement

Une fois que vous êtes sûrs d'être sur le bon site (vous pouvez simplement suivre le lien), il faudra alors présenter un justificatif de paiement de son pass ainsi qu'une copie de celui-ci, afin d'obtenir le remboursement. Au total, l'opération devrait coûter environ 220 millions d'euros. La facture sera très largement supportée par la SNCF et la RATP, mais la région Île-de-France pourrait également apporter sa contribution. Reste maintenant à savoir si le site internet mis en place va supporter les milliers de connections dans les premiers jours.