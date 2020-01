Grève en Île-de-France : les abonnements Navigo de décembre seront remboursés

La présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse a trouvé un accord mercredi avec la RATP et de la SNCF pour rembourser intégralement les abonnements de décembre, la grève contre la réforme des retraites ayant très fortement perturbé les transports publics dans la région. "J'ai obtenu de la RATP et de la SNCF le remboursement d'un mois d'abonnement mensuel, de passe Navigo, pour la grève de décembre", a-t-elle annoncé après avoir rencontré Catherine Guillouard et Jean-Pierre Farandou, les PDG respectifs des deux groupes publics.