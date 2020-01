Grèves dans les transports : le point sur les remboursements SNCF et RATP

Il faut prendre son mal en patience. Des usagers attendent toujours le remboursement des billets de trains supprimés pour cause de grève contre la réforme des retraites. La SNCF annonce que deux tiers des demandes de remboursement ont déjà été traitées et s’engage à boucler tous les dossiers d’ici le début du mois de février. Les plus chanceux ont été remboursés en 48 voire 72 heures, mais pour d’autres il faut attendre plus de trois semaines. Notamment lorsque les billets ont été achetés en boutique, avec des chèques vacances.

Une deuxième demande pour un remboursement par virement

Il faut cependant noter que les remboursements sont effectués via des bons d’achat en ligne. Ils sont valables un an et ne sont pas nominatifs. L’usager pourrait ainsi en faire profiter la personne de son choix. Pour les clients qui préfèrent recevoir un virement directement sur leurs comptes, il faut faire une seconde réclamation qui prendra encore plus de temps.

La SNCF explique ses délais par la submersion du service client "Voyage SNCF". Ils ont reçu en quelques semaines l’équivalent d’un trimestre de réclamations.

La plateforme pour le passe Navigo en ligne vendredi

Pour les franciliens, le remboursement du passe Navigo n’est pas encore disponible mais les modalités se précisent. À partir de vendredi, cette semaine, une plateforme de remboursement unique sera mise en ligne par Ile-de-France Mobilité. Les usagers pourront ainsi faire les démarches pour obtenir le remboursement du mois de décembre, soit 75,20 euros. En attendant, attention aux nombreux faux sites déjà en ligne.