Grève : le point sur les dernières perturbations dans les transports en commun

Mardi a été marqué par la grève interprofessionnelle pour la hausse des salaires. Près de 107.000 manifestants ont défilé partout en France selon le ministère de l'Intérieur, près de 300.000 selon la CGT. La grève à la SNCF et à la RATP aura été moins forte qu'attendue avec deux bus sur trois à la RATP et trois RER sur quatre en circulation, et un rythme quasi normal à la SNCF. Quelle est la situation ce mercredi matin dans les transports en commun ?

Une journée quasi normale dans les transports

A priori, pour la majorité des usagers, il n'y a pas grand chose à craindre. Sur le réseau RATP, la CGT a tout simplement décidé de ne pas reconduire son mouvement de grève. Les métros, bus et trams circuleront donc normalement.

De son côté, la SNCF a annoncé mardi dans un communiqué un "retour progressif à la normale" mercredi sur la plupart de ses lignes de train. Prudence tout de même : des perturbations sont encore possible localement dans quelques régions, ainsi que sur certaines lignes Transilien en Île-de-France.

En moyenne, un train sur deux circule sur la ligne du RER D et la portion nord du RER B, ainsi que sur les Transilien H, R et U. Un peu moins de difficultés sur la ligne C du RER et les lignes Transilien J, L, N et P où deux trains sur trois sont prévus. Par ailleurs, la SNCF prévoit encore quelques rares perturbations sur le réseau TER et pour la circulation des trains Intercités. Les grandes lignes TGV ainsi que les liaisons internationales circuleront normalement toute la journée.