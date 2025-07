Grève des contrôleurs aériens : combien coûte le mouvement social aux compagnies ?

Alors que les premiers vacanciers de la saison s'apprêtent à rejoindre leur destination, de nombreuses perturbations ont eu lieu dans les aéroports français à cause d'un mouvement de grève des aiguilleurs du ciel. Une mobilisation qui coûte des millions d'euros aux compagnies aériennes implantées en France.

933 annulations de vol et de nombreux retards tout au long de la journée dans les aéroports. Ce jeudi, 40% des vols ont été annulés à Paris et Beauvais, la moitié à Nice, 30% à Lyon, Marseille, Montpellier et Ajaccio. Et cela sera encore pire vendredi. La conséquence d'un mouvement de grève des aiguilleurs du ciel. Une mobilisation qui perturbe le trafic aérien dans l'ensemble de l'Europe et qui fait perdre des millions d'euros aux compagnies, selon le ministre des Transports. La facture de cette grève est donc particulièrement salée.

Jusqu'à 20 millions d'euros par jour de grève

Air France, Transavia, ou encore Ryanair, contraint d'annuler 170 vols en deux jours... Les dirigeants des compagnies les mieux implantées dans l'Hexagone s'arrachent les cheveux et il y a de quoi. Elles vont perdre des millions d'euros à cause de ce mouvement social aux revendications inacceptables, a fustigé le ministre des Transports, Philippe Tabarot.

Le PDG de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, est encore plus furieux. Il appelle l'Union européenne à légiférer pour réduire le pouvoir de nuisance des contrôleurs français. Car la grève frappe aussi le simple survol de l'espace aérien français, suspendu à la présence d'un nombre suffisant d'aiguilleurs dans les tours de contrôle. Donc, potentiellement les centaines de milliers de passagers qui transitent vers l'Espagne, le Royaume-Uni, la Grèce ou l'Irlande.

Selon l'organisation européenne Eurocontrol, chaque minute de retard coûte 100 euros aux compagnies. Près de 20.000 euros pour l'annulation d'un seul vol. Et pour un jour de grève, les pertes des compagnies implantées dans l'Hexagone atteindraient 20 millions d'euros.