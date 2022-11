Grève à la RATP : sept lignes de métro fermées jeudi, trafic très perturbé sur les RER A et B

Le métro parisien tournera au ralenti jeudi avec sept lignes totalement fermées et sept autres seulement ouvertes aux heures de pointe en raison d'un mouvement de grève pour demander des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail, a indiqué la RATP mardi. Ainsi, aucune rame ne circulera sur les lignes 2, 3bis, 5, 8, 10, 11, 12. Les lignes 3, 4, 6, 7, 7bis, 9 et 13 seront partiellement ouvertes, le matin de 7h à 9h30 et l'après-midi de 16h30 à 19h30.

Seules les lignes 1 et 14, totalement automatisées, circuleront normalement mais avec "un risque de saturation", prévient la RATP. Sur le RER, 1 train sur 3 circulera en moyenne sur la ligne A, et 1 sur 2 sur la B aux heures de pointe. Sur le réseau de bus, seuls 2 bus sur 3 circuleront en moyenne avec certaines lignes très perturbées. Seul le tramway connaîtra un planning à peu près normal à l'exception des lignes T2 (3 sur 4 le matin, 1 sur 2 l'après-midi) et T5 (1 sur 2 de 5h30 à 10h30, et de 15h30 à 20h30).

La direction fait valoir des salaires en hausse de 5,2%

"La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements sur le réseau", recommande la Régie qui présente d'avance ses excuses. Les salariés de la RATP sont appelés à la grève par leur intersyndicale pour réclamer des hausses de salaires afin de faire face à l'inflation mais aussi de meilleures conditions de travail et des recrutements.

>> LIRE AUSSI - Grève sur le RER B : les syndicats de la RATP assument le bras de fer

D'après la direction, les salaires ont déjà été augmentés de 5,2% en 2022. Le climat social à la RATP s'est fortement dégradé ces derniers mois en raison de l'inflation mais aussi de la perspective de l'ouverture à la concurrence sur le réseau de bus qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

La SNCF communiquera mercredi soir

"Depuis le début de l'année, on a un nombre de jours de grève qu'on n'a pas connu depuis un certain temps", reconnaît une source proche de la direction. Des problèmes d'absentéisme et de recrutement ont fortement perturbé le réseau de bus depuis septembre et récemment, le métro a lui aussi connu des ratés, obligeant Valérie Pécresse à demander à la RATP de revenir à 100% de l'offre d'avant-covid.

Ailleurs en Ile-de-France, le réseau opéré par la SNCF devrait lui aussi connaître quelques perturbations en raison d'une grève lancée par la CGT-Cheminots. Le RER C, les trains H et N et le tramway T4 sont concernés, mais la SNCF communiquera des informations plus précises mercredi soir.