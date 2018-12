"Gilets jaunes" : "Il ne faut pas croire que le mouvement est terminé !"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Samedi, les "gilets jaunes" étaient bien moins nombreux que ces dernières semaines. Une centaine, par exemple, sur les Champs-Élysées, où les boutiques sont restées ouvertes. Mais ceux qui sont toujours dans la rue sont bien résolus à ne pas lâcher. À Calais, dans les Hauts-de-France, ils étaient ainsi une centaine et sont parvenus à bloquer l'A16.

"On se rejoint entre nous pour montrer qu'on est plus nombreux, pour montrer qu'on est toujours là, qu'on en veut toujours et qu'on ne lâchera rien !", explique au micro d'Europe 1 Valérie, l'une des "gilets jaunes" calaisienne. "On ne lâchera rien du tout ! Comme Macron n'a rien lâché", ajoute-t-elle. "Faut pas croire que le mouvement des 'gilets jaunes' est terminé, c'est faux", assure Valérie.

"...même des miettes". "Les gens sont toujours autant dans la misère", poursuit la manifestante avant d'énumérer : "de quoi se loger, de quoi se vêtir, de quoi se chauffer, de quoi manger : toutes ces choses-là, nous ne les avons pas !". "On obtient que ce que l'on a quand ça casse, quand ce sont de grosses mobilisations, ou quand on bloque", déplore Valérie. "C'est quand même grave d'en arriver à ça pour obtenir quelque chose... même des miettes".