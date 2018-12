EN DIRECT - "Gilets jaunes" : Un "acte 7" entre Noël et le Réveillon du Nouvel an

L'ESSENTIEL EN DIRECT

"Les ‘gilets jaunes’ sont toujours aussi mobilisés". Laetitia Dewalle, l'une de leurs figures dans le Val-d'Oise, en est certaine : samedi, ils seront encore nombreux à protester contre la politique mise en place par l’exécutif. "La mobilisation va se poursuivre ces prochains jours, même si le gouvernement a démantelé ces dix derniers jours une grande partie des points de blocages" (rond-points, barrages, péages).

Selon plusieurs représentants de ce mouvement très divers, de nouvelles manifestations auront lieu samedi, pour le septième week-end consécutif, à Paris, Lyon, Nantes, Toulouse ou encore à Bordeaux.

Lyon, Bordeaux, Toulouse… les grandes métropoles se préparent

Dans la capitale girondine, la mairie, en accord avec la préfecture, dit avoir pris des mesures préventives "en raison des manifestations annoncées et suite aux événements survenus ces dernières semaines". Seront notamment fermés des établissements culturels (bibliothèques, musées, Grand Théâtre-Opéra de Bordeaux...) et des jardins publics.

La page Facebook "Gilets Jaunes Toulouse" appelle ses sympathisants à un "Acte VII : Joyeuses fêtes Macron" dans le centre-ville.

En Rhône-Alpes, un appel a été lancé pour bloquer, à partir de vendredi matin, et "pour une durée indéterminée", la raffinerie Total de Feyzin, au sud de Lyon, ainsi que l'Hôtel de Région à Lyon.

A Paris, l’incertitude

C’est dans la capitale qu’ont été recensés les actes les plus violents ces dernières semaines notamment sur les Champs-Elysées. Mais, pour l'heure, comme le week-end dernier, aucun programme ni point de rendez-vous précis n'a été donné. Un faux lieu de rassemblement pourrait même circuler dans la journée pour empêcher les forces de l'ordre de bien se préparer, comme cela avait été le cas avec Versailles le week-end dernier. Certains "gilets jaunes" entretiennent volontiers le doute sur un éventuel rassemblement à La Défense.

"On ne sait pas quelle forme de mobilisation ils vont employer et ce qu'ils ciblent. On reste dans l'expectative. Mais on a quelques indications. Il y a notamment plusieurs appels à manifestations dans des médias, dont je ne donnerai pas le nom, pour reprendre le pouvoir", détaille le spécialiste, qui étudie le mouvement depuis ses prémices. La majorité des médias nationaux se trouvent dans la capitale", a expliqué sur Europe 1 Sylvain Boulouque, historien et enseignant à l'université de Cergy-Pontoise.

Quid du jour de l’An ?

Un nouveau rassemblement des "gilets jaunes" est attendu la nuit de la Saint-Sylvestre à Paris sur les Champs-Elysées pour "continuer la lutte pacifiquement et de façon festive", selon un groupe Facebook "gilets jaunes" qui regroupe plusieurs milliers de personnes. La Mairie de Paris a indiqué jeudi que les festivités prévues ce soir-là sur l'avenue, notamment un "spectacle son et lumière" et un feu d'artifice, étaient maintenues malgré cet appel.

À Bordeaux, un "acte 8" est également annoncé sur les réseaux sociaux pour le réveillon du Nouvel an et pourrait se dérouler sur le pont d'Aquitaine, selon Sud Ouest.