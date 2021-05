Gaz, pneus, rémunération des stages : tout ce qui change au 1er mai

En plus d'être la Fête du Travail, le 1er mai correspond traditionnellement à un certain nombre de changements pour la vie quotidienne des Français. Marquée par la crise du coronavirus, qui sévit dans notre pays pour la deuxième année consécutive, 2021 ne fait pas exception, avec des changements dans trois domaines : les tarifs réglementés du gaz, les informations liées aux différents pneus ainsi que la gratification des stagiaires dans le cadre de la formation professionnelle. Découvrez-les ci-dessous.

Des tarifs du gaz en hausse

Les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie vont augmenter de 1,1% au 1er mai, conséquence de la hausse des cours mondiaux, à la suite notamment du blocage du Canal de Suez, où un cargo est resté coincé pendant six jours fin mars. Cette hausse hors taxe est de "0,3% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,7% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 1,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz", a détaillé la Commission de régulation de l'énergie.

De meilleurs renseignements sur les pneus

À l'image de l'électroménager, les pneus pour voitures et camions vont désormais afficher des informations plus claires sur leur efficacité en consommation de carburant, leur adhérence sur sol mouillé, neige et verglas, ainsi que sur le bruit provoqué par le roulement. L'automobiliste aura accès à une fiche technique via un QR code. À plus long terme, la réglementation européenne obligera également les fabricants à présenter des informations sur la durabilité ou la résistance à l'abrasion, qui libère des particules polluantes.

Des stages mieux rémunérés

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle va augmenter, avec des différences selon les tranches d'âge. Pour les 16-18 ans, elle va passer de 130 euros à 200 euros par mois. Pour les stagiaires âgés de 18 à 25 ans, elle passera à 500 euros (contre 310 ou 400 euros auparavant). Au-delà de 25 ans, la rémunération va atteindre 685 euros. Le barème n'avait pas été modifié depuis 2002.