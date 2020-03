Coronavirus : Franck Provost appelle les salons de coiffure à fournir les pharmacies

INTERVIEW

Lingettes, sprays désinfectants, gants en latex... En pleine épidémie de coronavirus, et en pleine pénurie d'équipements de protection, Franck Provost a décidé de poser sa pierre à l'édifice en solidarité des personnels soignants. Les 2.000 salons français du groupe Provalliance (Franck Provost, Saint-Algue, Jean-Louis David notamment) sont ainsi appelés à donner tout leur matériel utile aux professionnels de santé. Au micro d'Anne Roumanoff sur Europe 1, il raconte pourquoi il a pris une telle décision et appelle ses confrères à en faire de même.

Des produits désinfectants, des gants en latex

Une "initiative logique, normale" selon Franck Provost. "Nos salons [de coiffure, ndlr] sont fermés, mais nous avons des stocks de produits désinfectants et de gants et latex. Je trouvais dommage d'avoir ça dans nos placards alors que ça manque de partout", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Une "autorisation spécifique et officielle" de déplacement

Sur "la base du volontariat", chacun des quelque 2.000 gérants de salon du groupe peut donc se rendre dans la pharmacie la plus proche pour y livrer son stock. Mais attention, Franck Provost a tenu à faire les choses dans les règles. "On a contacté le conseil national de l'ordre des pharmaciens, on s'est mis d'accord", raconte-t-il. Une démarche essentielle pour que les coiffeurs "puissent se déplacer avec une autorisation spécifique et officielle".

Un appel à tous les professionnels de l'esthétique

Profitant de son passage à l'antenne, Franck Provost lance également un appel à tous les coiffeurs et plus largement à tous les professionnels de l'esthétique : "Ils peuvent se joindre à nous et faire la même chose en apportant des gants, des lingettes, des sprays désinfectants... Si tout le monde fait un petit geste, on espère que ça ira mieux."