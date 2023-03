Grand Paris Express : un troisième ouvrier décède sur le chantier

Un ouvrier est décédé mardi des suites d'un accident survenu dans la matinée sur le chantier de la gare du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) de la future ligne 16 du Grand Paris Express, a annoncé la Société du Grand Paris (SGP). "Lors d'une opération de manutention, la victime a été heurtée par une charge lourde, elle a été immédiatement prise en charge par les services de secours avant de décéder à l'hôpital dans l'après-midi des suites de ses blessures", a déclaré l'établissement public en début de soirée dans un communiqué. La victime était employée par une société de transport mandatée par un fournisseur du groupement d'entreprises, a ajouté la SGP. Le maître d'ouvrage de ce vaste projet d'aménagement a adressé ses condoléances à ses proches.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Déjà trois victimes sur le chantier

Le chantier de cette ligne a déjà été endeuillé en décembre 2020 à La Courneuve. Un ouvrier de 41 ans avait péri en chutant dans une cuve à broyer située à 30 mètres de profondeur. En janvier 2022, un deuxième ouvrier avait également été tué par une chute accidentelle de matériel sur le chantier de la future gare majeure de Saint-Denis-Pleyel. "Nous tirons l'alarme sur les cadences imposées pour respecter les échéances des ouvrages du Grand Paris. Cette pression ne peut être qu'accidentogène", a estimé dans un communiqué l'union départementale de la CGT 93.

Les 200 kilomètres du Grand Paris Express comprennent quatre lignes nouvelles de métro automatique, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements de la ligne 14. S'articulant autour d'une ligne circulaire, plusieurs branches doivent relier les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, le pôle scientifique de Saclay et des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis aujourd'hui mal desservis. Après des retards, les nouvelles lignes sont désormais prévues pour entrer en service de façon progressive entre 2025 et 2030.