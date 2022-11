France-Danemark : «Mbappé, il n'y a que ce mot dans ma bouche», à Lyon, les enfants ont trouvé leur idole

Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui a permis de battre le Danemark (2-1). Pour vivre ce deuxième match de l'équipe de France, l'Olympique Lyonnais avait ouvert le Groupama Stadium à ses supporters et aux enfants d'une quinzaine de clubs de la région. Dans l'auditorium où se déroulent habituellement les conférences de presse en présence notamment d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, Europe 1 a pu suivre la rencontre dans une ambiance survoltée.

"Incroyable, on n'a jamais vu ça ailleurs"

À la 61e minute du match, les enfants réunis au Groupama Stadium explosent de joie. Après le but danois, leur idole marque une nouvelle fois, ils crient son nom : "Kylian, Kylian, Kylian !"

À la sortie, les enfants ont des étoiles plein les yeux : "En deuxième mi-temps, ils ont bien géré, ils ont bien temporisé, très bon match d'Hugo Lloris", lance l'un d'eux. "On peut tous remercier Mbappé et la France entière", poursuit un autre supporter. "Mbappé, il n'y a que ce mot dans ma bouche", "incroyable, on n'a jamais vu ça ailleurs", "je suis content, on les a éclatés !" s'exclament les jeunes amateurs du ballon rond.

À la fin du match, lLa ministre des Sports était très émue d'avoir vu la rencontre avec ces jeunes. "C'est hyper émouvant de vivre ça avec les gamins qui sont fous de joie, qui ont mis une énergie à chanter tout le temps, c'est la magie du sport, c'est la magie du football et plus on la partage, plus elle est grande", dit-elle en souriant au micro d'Europe 1.

Les enfants n'ont plus qu'à attendre mercredi pour voir leur idole face à la Tunisie, pour peut-être continuer de les faire vibrer.