Affaire Pogba : Amélie Oudéa-Castéra s'inquiète d'un possible «impact» sur l'équipe de France

Trois mois avant la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France championne du monde en titre va-t-elle être chamboulée par l'affaire Pogba ? Le milieu de terrain français a été victime d'une tentative d'extorsion, et une enquête a été ouverte. Dans une vidéo, son frère Mathias avait promis de "grandes révélations" sur son cadet et de "marabouter" Kylian Mbappé.

"Je ne vais pas m'immiscer dans une affaire qui devient judiciaire", a évoqué la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, invitée exceptionnelle d'Europe 1 Sport, s'inquiétant plutôt d'une possible retombée sur la sélection. "Ce qui me fait peur et m'inquiète, c'est si cela a un impact sur l'équipe de France", a-t-elle réagi au micro de Virginie Phulpin et de Jacques Vendroux.

"Je compte sur Didier Deschamps pour gérer cette situation"

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a toutefois confié qu'elle était rassurée par la présence du sélectionneur Didier Deschamps, "qui, je suis certaine, saura recréer du liant, apaiser les tensions, et je compte sur lui pour gérer vraiment au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe".

Pour éviter de telles situations, faut-il alors être plus vigilant sur l'entourage des joueurs ? "J'ai lu les articles dans L'Équipe qui faisaient état d'une fratrie très soudée, de liens forts avec la maman, donc je pense que personne ne pouvait s'attendre à cela", a répondu Amélie Oudéa-Castéra. "J'espère que la lumière pourra être faite dans la sérénité, et surtout que notre équipe de France soit au maximum préservée des impacts de cette affaire", a convenu la ministre des Sports sur Europe 1.