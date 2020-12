Fermeture des remontées mécaniques : "La montagne va être beaucoup moins sécurisée"

La décision désespère les professionnels de la montagne. En raison de l'épidémie de coronavirus, les remontées mécaniques sont fermées dans toute la France, et le resteront y compris pendant les fêtes de Noël, et ne rouvriront pas avant le 7 janvier au moins. Mais cette fermeture ne suffit pas à décourager tous les amoureux de la glisse, et certains comptent bien se rendre par leurs propres moyens sur les pistes. Un pari risqué, rappelle dimanche sur Europe 1 Christian Jacquier, président du syndicat national des guides de montagne.

"Il y a un danger, car les remontées mécaniques c'est tout un écosystème", avertit-il. "Ce n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi un service des pistes qui balise et qui sécurise le domaine skiable, qui fait aussi de la nivologie pour prévoir le risque d'avalanche, qui déclenche des avalanches préventivement." Et de poursuivre : "Donc quand vous fermez les remontées mécaniques, vous fermez tout cet écosystème de sécurité".

"Une mise en danger qui sera plus importante"

"Et puis, c'est aussi les pisteurs secouristes, qui viennent secourir les gens s'il y a une jambe cassée ou quelque chose", dit encore Christian Jacquier, pour qui "la montagne va être beaucoup moins sécurisée".

"Pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans la montagne sauvage, ça sera comme d'habitude, mais pour ceux qui sont plus habitués au domaine skiable sécurisé, il y aura peut-être une mise en danger qui sera plus importante", conclut ce professionnel.