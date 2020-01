Affiches et services médicaux : comment Aéroports de Paris s'arme contre la propagation du virus chinois

ON DÉCRYPTE

Tandis que l'État chinois tente de contrôler la propagation du coronavirus qui a déjà tué 26 personnes, les vols en provenance de Chine et qui atterrissent en France font l'objet de mesures particulières. Depuis plusieurs jours, les voyageurs qui arrivent de Chine sont avertis dès leur installation dans l'avion par des messages de prévention. Ils incitent au dépistage en avertissant qu'en cas de symptômes, comme de la fièvre, les passagers doivent absolument se diriger vers les services médicaux de l'aéroport.

Des affiches traduites en chinois ont également été installées ces derniers jours. Depuis hier, ces mêmes passagers qui arrivent de Chine reçoivent des flyers pour les inciter à se présenter dans ces services d'Aéroports de Paris (ADP), qui gèrent les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle.

"On a l'habitude"

Le dernier vol en provenance de Wuhan est arrivé hier après-midi du côté de Roissy. Mais d'autres vols depuis la Chine arrivent toujours à Paris. ADP se dit prêt à augmenter fortement ses mesures de sécurité. "On a l'habitude et on est armés pour faire face à ces risques", rassure le groupe.

Les aéroports parisiens se tiennent ainsi aux indications de l'OMS qui ne fait, pour le moment, que recommander d'établir des dépistages dans les aéroports.