Cécile Duflot préconise plus de "redistribution" pour lutter contre la hausse de la pauvreté

INTERVIEW

Des chiffres qui en disent long sur la violence de la crise économique déclenchée dans le sillon du coronavirus. Selon plusieurs associations caritatives, plus d'un million de Français ont basculé dans la pauvreté. D'ici à la fin de l'année ce sont 10 millions de personnes qui pourraient vivre sous le seuil de pauvreté dans le pays, soit avec moins de 1.063 euros par mois. Une hausse préoccupante face à laquelle Cécile Duflot prône une méthode : "la redistribution" des richesses.

"La solidarité" comme unique solution aux grandes crises

Invitée d'Europe Soir, l'actuelle directrice générale de l’ONG Oxfam France déplore la perte "de progressivité des impôts français depuis 20 ans". Dans son viseur notamment, la TVA "qui pèse proportionnellement plus sur les plus pauvres [que sur les plus riches]". Reprenant la phrase d'Emmanuel Macron, "la France doit être une nation de citoyens solidaires", Cécile Duflot affirme que "face à des grandes crises, on ne s'en sort que par la solidarité".

Il faut "un système fiscal plus juste, plus progressif"

D'autant que la "redistribution est utile à tous", insiste-t-elle. "Un épidémiologiste à montrer que les sociétés les plus égalitaires sont en meilleure santé" et qu'à l'inverse les plus inégalitaires vont mal. C'est notamment le cas aux États-Unis, à en croire Cécile Duflot, où "l'espérance de vie est en baisse depuis trois ans". Et de poursuivre, sans nommer le mouvement des "gilets jaunes" : "En 2019, on a recensé des mouvements sociaux fortement nourris de la question des inégalités dans 42 pays." Il faut donc "un système fiscal plus juste, plus progressif."

La "survie de nos sociétés humaines"

Pour ce faire, l'ex-ministre de l’Égalité des territoires et du logement (2012-2014) de François Hollande estime que l'on peut "réfléchir à une autre façon" de procéder, comme instaurer un impôt sur le capital ou sur les successions.

Sur ce point précis, Cécile Duflot questionne d'ailleurs "l'utilité sociale de voir [dans certains cas, ndlr] des personnes hériter de centaines de milliers d'euros sans avoir rien fait d'autre que naître dans la bonne famille". Et de pointer que "certaines organisations comme le FMI ou la Banque mondiale affirment que la question des inégalités est la cause la plus importante de déstabilisation, et possiblement de violences, dans nos sociétés". La lutte contre les inégalités "est l'horizon de tous", appuie encore Cécile Duflot, à tel point que cela relève selon elle de la "survie de nos sociétés humaines".