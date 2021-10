Pourquoi les boulangeries (aussi) augmentent leurs prix

REPORTAGE

La hausse des prix n'affecte pas seulement l'énergie, l'inflation touche aussi l'alimentation. Dans la boulangerie de Sébastien Bretteau à Paris, seules les baguettes dorées à 1,25 euros ne vont pas augmenter. Les autres pains spéciaux comme le pain aux céréales, le pain d'épeautre, ou encore le pain complet vont désormais coûter environ dix centimes plus cher.

Pas le choix donc pour ce boulanger qui voit le coût de sa farine augmenter. "Les sacs de farine ont augmenté d'environ 10 euros : on est passé de 50-60 euros à 60-70 le quintal, soit quatre sacs de 25 kilos." La hausse du prix ne le ravit pas : "C'est une belle augmentation, donc on est obligés de le répercuter sur les clients malheureusement", déplore-t-il.

800 à 1.000 euros supplémentaires sur la facture d'électricité

Autre facture qui flambe : celle de l'électricité. "Ici, c’est un four à huit ouvertures, un monstre en terme d'électricité", explique Claire, cogérante de la boulangerie. 800 à 1.000 euros en plus sont à prévoir chaque trimestre d'après ses estimations. "1.000 euros par mois revient à dire qu'on va en avoir pour plus de 12.000 euros d'électricité à l'année, c'est énorme", détaille-t-elle. "Quand on a 19 personnes qui attendent leur salaire à la fin du mois, on est obligés malheureusement d'imposer une augmentation des prix pour s'en sortir."

Claire et Sébastien n'espèrent qu'une chose : que cette hausse ne fera pas fuir leur clientèle, alors que leur boulangerie se remet à peine de la pandémie.