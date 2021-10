Avec la hausse du cours du blé, le prix du pain pourrait bientôt augmenter en France

REPORTAGE

Une augmentation dont les Français se passeraient bien. D’ici quelques semaines, une baguette multigraine coutera 1€40, voire 1€45. Quelques centimes de plus à débourser : les clients n'apprécient déjà pas cette nouvelle. "Ça devient abusé le prix d'une baguette. J'en achète deux ou trois tous les jours. 1€10 ou 1€25, c'est complétement différent", explique une femme dans une boulangerie parisienne. "Même 5 à 10 centimes, à la fin du mois, ça se ressent. On va payer plus, et on sera impacté sur notre budget", atteste une autre.

La hausse de l'énergie et des salaires en cause

Une hausse pourtant nécessaire pour de nombreux boulangers, la faute à la forte augmentation du prix des matières premières, mais pas uniquement. "Il y a une augmentation du blé, donc il y aura une répercussion sur la farine", explique Dominique Anract, président de la confédération nationale de la boulangerie. "Mais l'énergie aussi a flambé, et les salaires ont augmenté donc on risque d'avoir une augmentation", détaille-t-il. Dominique Anract tempère et rappelle que le prix de la baguette n’a augmenté que de 23 centimes en 20 ans.