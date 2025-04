1er-Mai : les boulangeries seront-elles finalement ouvertes ?

À la veille du 1er mai, journée emblématique des droits des travailleurs, des sénateurs centristes appuyés par le gouvernement veulent assouplir les règles encadrant le travail en ce jour chômé, en particulier pour les boulangers et les fleuristes. Les boulangeries seront-elles finalement ouvertes jeudi ?

Des Français privés de baguettes le 1er-Mai ? Face à une législation floue, qui les empêche en théorie d'employer du personnel lors de la Fête du Travail, les boulangers veulent que la loi évolue, une revendication soutenue par le gouvernement. Les sénateurs centristes viennent de déposer une proposition de loi pour permettre aux établissements déjà autorisés à ouvrir le dimanche de pouvoir le faire le 1er-Mai, visant notamment les boulangers et fleuristes.

Cette initiative entend répondre à la polémique de ces derniers jours autour des boulangers, dont certains avaient subi l'an passé des contrôles inopinés de l'inspection du Travail en ce traditionnel jour férié.

"C'est la première fois qu'on nous oblige à fermer"

En attendant, les patrons prennent leurs responsabilités et préfèrent ne pas jouer avec le feu. Sur la devanture de cette boulangerie-pâtisserie bordelaise, de petites affichettes préviennent que la boutique sera fermée le 1er mai, comme les trois autres que possède Laurent, qui emploie 75 personnes. Une première pour ce chef d'entreprise qui a commencé dans le métier en 1987.

"Du jamais vu. C'est la première fois qu'on nous oblige à fermer. C'est incompréhensible. Il y a des gens qui sont volontaires pour travailler, une profession qui est organisée à travailler, et on vient d'un seul coup dire 'non, il ne faut pas travailler ce jour-là'. Alors qu'on est dans une année où l'on dit qu'il faut resserrer le budget ! C'est de l'argent en moins pour les caisses de l'État aussi. Il n'y a pas que pour le personnel, il n'y a pas que pour l'entreprise", s'agace-t-il au micro d'Europe 1.

"Toute journée est une journée de trésorerie importante"

Jeune patron installé depuis un an et demi dans un autre quartier de Bordeaux, Pacôme a décidé d'ouvrir sa boulangerie jeudi, mais sans ses employés. "Mes salariés sont en repos et je vais faire la production et la vente tout seul. Je suis une entreprise très récente et toute journée est une journée de trésorerie importante", confie-t-il.

Beaucoup de clients croisés par Europe 1 ont prévu d'acheter plus de pain ou de viennoiserie que d'habitude ce mercredi. Une petite réserve pour ce 1er mai où il sera plus difficile de trouver un boulanger ouvert.