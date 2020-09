EXCLUSIF - Immobilier : l’achat est plus rentable que la location… si on est patient

EXCLUSIF

Une étude réalisée par le comparateur de crédits immobiliers Meilleurtaux.com, révélée lundi par Europe 1 et Le Parisien, montre que l’achat est une meilleure option que la location en matière d'immobilier. 36 villes françaises ont été passées au crible avec, dans chacune d'entre elles, la comparaison des coûts d'emprunt et des coûts liés à la location pour un même appartement de 70 m2.

Une grande disparité en fonction des villes

La conclusion de Meilleurtaux.com est la suivante : si cela fait plus de trois années et cinq mois que vous louez votre appartement, vous auriez mieux fait de l'acheter dès le départ. Car, à partir de maintenant, vous perdez de l'argent. Mais cette moyenne cache des réalités très contrastées selon les métropoles.

Dans 27 villes, la durée à partir de laquelle l'achat est plus rentable que la location est plus courte. À Perpignan, par exemple, il suffit de 11 mois. La durée est de 13 mois à Nîmes, Orléans, Clermont-Ferrand, Metz, Caen et Tours, et de 14 mois au Havre.

Record absolu pour Lyon

À l'autre bout du classement, il y a les villes où l'immobilier flambe et où la durée est nettement plus longue : à Nantes, Boulogne-Billancourt et Montreuil, il faut huit ans, voire un peu plus. À Bordeaux, il faudra attendre 12 ans et 6 mois, et 13 ans à Paris. Le record absolu est pour Lyon, où cette durée est de 18 ans.

Toutes ces durées ont explosé cette année par rapport à l'année dernière, conséquence de l'augmentation des prix de l'immobilier, conjuguée à la remontée des taux d'emprunt, même si elle n’est que légère.