EXCLUSIF - Des réservations très nombreuses pour le week-end de l’Ascension

Avec le retour des beaux jours, beaucoup de familles françaises profitent des ponts de mai et juin pour aller profiter du soleil. En famille, entre amis, à la mer ou à la campagne, les Français s'offrent des escapades salvatrices durant ces deux mois printaniers.



Les beaux jours sont là et c’est le moment d’en profiter pour vous échapper le temps d’un long week-end. En famille, entre amis, à la mer ou à la campagne, les Français profitent des opportunités offertes par les jours fériés de mai et juin pour partir. Beaucoup se sont offert une escapade à l’occasion des ponts du 1er et 8 mai.

30% des réservations de mai sur le week-end de l'Ascension

Selon une étude de la plateforme immobilière Particuliers à Particuliers (PAP) qu’Europe 1 dévoile en exclusivité, ils devraient être encore plus nombreux pour le week-end de l’Ascension, qui commence le jeudi 29 mai et pour celui de la Pentecôte, le lundi 9 juin.

Selon PAP, le pont de l’Ascension concentre à lui seul plus de 30% des réservations du mois de mai, loin devant les week-ends prolongés des 1er et 8 mai. Alors pourquoi un tel engouement pour le pont de l’Ascension ? Pour Corinne Joly, présidente de PAP, "il n’y a pas école le vendredi 29 mai, contrairement aux deux premiers ponts de mai. Beaucoup de parents privilégient ce pont, mieux situé. Les deux premiers week-ends du mois de mai étaient quand même très proches des vacances", explique-t-elle.

Route vers le littoral

Un scénario qui devrait se reproduire lors de la Pentecôte, le lundi 9 juin. Résultat, au mois de juin, ce week-end représente plus d'une réservation sur cinq. Côté destination, pas de grosses surprises : les Français foncent vers le littoral, que ce soit pour l’Ascension ou la Pentecôte.

"Au nord de la France, on va plutôt privilégier les destinations comme la Bretagne ou la Vendée. Il y a aussi la Côte d’Azur. Les Lyonnais, les Niçois… Tous ceux qui habitent dans le sud-est vont essayer d’aller profiter du littoral", rappelle Corinne Joly. Quelle que soit votre destination, attention aux bouchons si vous partez en voiture. À l’Ascension et à la Pentecôte, les routes, notamment au départ de l’Île-de-France, sont souvent classées rouges.