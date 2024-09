La Côte d’Azur, la grande gagnante de la saison touristique notamment grâce aux Américains

La Côte d’Azur est la grande gagnante de la saison touristique : c’est la région qui a fait le plein cette année, notamment grâce aux Américains, de retour cet été sur la Riviera. Comme René Colomban, président des Plagistes niçois, les professionnels du tourisme sur la Côte d'Azur ont le sourire. "On a eu énormément d'étrangers, surtout des Américains et une belle clientèle qui dépense. Le pouvoir d'achat des Américains est quand même très élevé du fait que le dollar est très haut", explique-t-il.

Un véritable engouement pour la région

Deuxième destination touristique en France cet été, la Côte d'Azur devrait battre des records d'affluence cette année. "Quand un Français va dépenser dix, un touriste étranger va dépenser 20 et en plus le touriste étranger va laisser un pourboire ! Notre chiffre d'affaires se base quasiment que là-dessus", avance Christophe Souques, vice-président de l'UMIH Nice Côte d'Azur.

Un succès qui s'explique : "On a réussi à lisser la saison. On travaille le tourisme à l'année et c'est là où on trouve des marges de manœuvre supplémentaires pour faire progresser le tourisme, on est capable de créer de grands événements. On a eu la Coupe du monde de rugby, 400 millions de retombées économiques. On a eu les Jeux olympiques, le Tour de France... Tout ça fait qu'il y a un engouement pour cette région. C'est 13% du PIB, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires", détaille François de Canson, président du Comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'arrière-saison s'annonce très bonne, selon les professionnels du tourisme.